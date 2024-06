Moncalieri cambia, Antonella Parigi nuova assessora alla Cultura

Dopo la rottura tra Laura Pompeo e il sindaco Paolo Montagna cambia l'assessora alla Cultura della Città di Moncalieri: è Antonella Parigi, alla quale vengono anche affidate le deleghe a Pari Opportunità, Turismo, Biblioteca, Teatri e Musei, Residenze reali, Relazioni internazionali e Relazioni con Città Metropolitana.

"Ho telefonato a Laura per ringraziarla per il lavoro svolto in questi anni - rivela Paolo Montagna - In politica succede che i rapporti cambino, ma ciò che conta è il progetto collettivo che viene sempre prima di tutto, perché i cittadini chiedono alla politica unità di intenti e di azione. Oggi si apre una pagina nuova".

Antonella Parigi, laureata in Filosofia, alle recente Europee, come candidata del Partito Democratico, ha raccolto oltre 10mila preferenze nel collegio nord ovest. È stata assessora regionale a Cultura e Turismo della Giunta Chiamparino, dal 2014 al 2019.

Nel 1994 ha fondato insieme ad Alessandro Baricco la Scuola Holden di cui è stata direttrice per oltre 10 anni, nel 2005 ha ideato Torino Spiritualità e l'anno seguente ha dato vita al Circolo dei Lettori, di cui è stata direttrice per oltre 8 anni.

È Presidente di TOxD (Torino Città per le Donne), associazione che si batte per la parità di genere e per città a misura di donna.

"Il Sindaco mi ha chiesto se fossi disponibile a dare una mano alla Città di Moncalieri nelle sue importanti sfide, che riguardano l'intero territorio piemontese - dichiara la neo assessora Parigi - Ho accettato con entusiasmo e sono pronta a mettermi subito al lavoro su più fronti. Dal ruolo del Castello all'interno del sistema delle Residenze Sabaude, al piano di gestione del suo Parco che aprirà nel 2025, sino ai teatri: dal Matteotti, oggetto di lavori di riqualificazione, che immaginiamo come casa di compagnie che in questo momento storico fanno fatica a trovare spazi nell'area metropolitana, alle Fonderie Limone, proprio alla vigilia della scadenza del contratto di concessione con la città".



