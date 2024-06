Maltempo: fino a martedì sera piogge diffuse e persistenti

Non cambia il tempo in Piemonte, almeno fino a martedì sera. La regione, infatti, rimane - spiega Arpa - "seppure parzialmente", sotto "gli effetti di un minimo depressionario posizionato sull'alto Tirreno. Venti intensi dai quadranti orientali insisteranno sul Piemonte occidentale e sudoccidentale, causando in queste zone piogge diffuse e persistenti con picchi forti, localmente anche a carattere di rovescio e temporale, altrove i fenomeni saranno più sparsi e meno intensi".

Mercoledì "sarà una giornata di transizione con instabilità in attenuazione ma caratterizzata da condizioni ancora variabili, con rovesci e temporali sparsi. Giovedì la temporanea rimonta di un canale di alta pressione favorirà una giornata stabile e soleggiata e un aumento delle temperature".



