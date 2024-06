Investe 25enne dopo una lite in strada, arrestato a Ivrea

Al culmine di un litigio, scoppiato per futili motivi, è salito in auto e ha investito il suo avversario che intanto si stava allontanando con la propria bici.

Un 24enne è stato arrestato dai carabinieri di Ivrea (Torino) con l'accusa di lesioni personali aggravate. Avrebbe travolto un 25enne, dopo che i due avevano litigato in via Torino. A seguito dell'impatto, la vittima era rimasta a terra, mentre l'investitore era scappato senza prestare soccorso. Il 25enne, che non è in pericolo di vita, era stato poi trasportato all'ospedale d'Ivrea dove ha avuto una prognosi di 40 giorni.

Sul posto, intanto erano già intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile che grazie alle testimonianze raccolte sono risalti al 24enne e lo hanno arrestato.



