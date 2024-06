Ballottaggi: seggi aperti in Piemonte, in 132mila alle urne

Sono 132mila i piemontesi che fra oggi e domani tornato alle urne per i ballottaggi. Otto i nuovi sindaci da votare, dopo che il primo turno di due settimane fa non ha decretato un vincitore.

Le urne aperte da questa mattina, alle 7 e fino alle 23, e dalle 7 alle 15 di domani, in cinque comuni sopra i 15mila abitanti. Due capoluoghi di provincia Verbania e Vercelli, e nel Torinese Rivoli, Giaveno e Leinì. A Verbania la sfida è tra Giandomenico Albertella e Riccardo Brezza.

Brezza, a capo di uno schieramento di sei liste per il centrosinistra, al primo turno è andato oltre il 37%.

Albertella, supportato da due formazioni civiche per il centrodestra, ha raccolto più del 30%.

A Vercelli il ballottaggio è tra Roberto Scheda e Gabriele Bagnasco. Scheda, per il centrodestra parte dal 37,87%, Bagnasco, fermo al 25,6%, è il candidato di centrosinistra.

Si voterà anche in piccoli comuni come Valle San Nicolao (Biella, 881 abitanti), Pragelato (Torino, 735 abitanti), Stroppo (Cuneo, 110 abitanti), dove i candidati avevano 'pareggiato'.



