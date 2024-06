'Non vietavo di andare in bagno', si difende la direttrice di MD

"Ammetto che posso aver esagerato nei toni, ma è il mio carattere. Io sono diretta e spiccia. Non volevo offendere nessuna delle dipendenti, ma quel giorno mi avevano fatto andare fuori". La direttrice del discount MD di Brandizzo, nel Torinese, replica così alle accuse sollevata nei giorni scorsi dai sindacati, dopo che aveva inviato un audio su una chat WhatsApp, dai toni grevi, nel quale vietava alle proprie dipendenti di andare in bagno.

La donna, 42 anni, ha deciso di parlare, nello studio del suo avvocato Andrea Bertano, come racconta il quotidiano La Stampa, per dare la sua versione dei fatti. Afferma di non aver mai vietato il bagno e di non averli mai chiusi "Ho deciso di chiudere l'antibagno dove sono custoditi i tablet che usiamo per il lavoro e gli armadietti personali giusto per evitare che sparisse qualcosa". "Il punto vendita di Brandizzo non è difficile di gestire, è un incubo - racconta - È stato aperto un anno e mezzo fa e io avevo una pressione addosso che non mi faceva dormire la notte".

"Io avrò un carattere duro e spiccio, ma cerco di venire incontro alle dipendenti. Permetto addirittura la pausa di un quarto d'ora nelle sei ore di lavoro, anche se non è previsto dal contratto sindacale"; aggiunge. Parlando delle dipendenti la direttrice sottolinea che "con qualcuna di loro che oggi si lamenta mi sono sempre comportata da amica. Le ho sempre difese e aiutate". Infine la 42enne spiega che dall'azienda è stato notificato un provvedimento disciplinare "ma non sono stata sospesa. Da oggi sono in ferie per un paio di settimane, già programmate. Poi tornerò al lavoro", conclude nell'intervista.





