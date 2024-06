Recuperata pala d'altare del '500 rubata nel Cremonese

I carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale di Torino hanno recuperato e restituito alla parrocchia di Trigolo (Cremona) una pala d'altare cinquecentesca che era stata trafugata nel 1995. L'opera, chiamata "Consacrazione di San Luigi Gonzaga", era stata individuata dagli specialisti dell'Arma dopo essere stata messa all'incanto da una casa d'aste piemontese. Un confronto con l'immagine contenuta nella banca dati sui beni artistici rubati, unito all'analisi della documentazione conservata negli archivi della parrocchia e della curia vescovile di Cremona, ha portato alla conferma dei primi sospetti. Il furto risale al 20 ottobre 1995. L'indagine dei carabinieri è stata coordinata dalla procura di Vercelli.

La data scelta per la restituzione (21 giugno) coincide con la ricorrenza religiosa di San Luigi Gonzaga.

Una nota del comando provinciale dei carabinieri sottolinea come la vicenda dimostri "l'importanza che riveste l'opera di sensibilizzazione che le articolazioni del Tpc compiono ogni giorno con i responsabili degli uffici diocesani anche attraverso la divulgazione ai parroci delle 'linee guida per la tutela dei beni culturali ecclesiastici', una pubblicazione realizzata nel 2014 (dall'Arma e dalla Cei - ndr) che, oltre a contenere consiglio pratici per la difesa dei beni da eventi predatori, diffonde le iniziative di catalogazione e censimento delle opere".



