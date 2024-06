Rapinava sempre la stessa tabaccheria, arrestato 27enne

Un 27enne è stato arrestato dagli agenti della polizia del commissariato Barriera Milano di Torino, per una serie di rapine avvenute in una tabaccheria, a maggio, del capoluogo piemontese. Il presunto rapinatore seriale aveva fatto di questo negozio il suo unico obiettivo. Per almeno cinque volte. La rapidità delle rapine subite (le prime tre sono avvenute nell'arco di 24 ore) aveva indotto il tabaccaio a chiudere per circa due settimane.

Gli investigatori sono arrivati all'uomo grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza che lo hanno ripreso a viso scoperto, con indosso solo degli occhiali da sole, mentre minacciava il proprietario per farsi consegnare l'incasso.

Nelle immagini l'uomo, entrato velocemente nel locale, seppur non visibilmente armato, faceva intendere alla vittima di avere un'arma con sé, minacciandolo di "ridurlo in sedia rotelle" se non gli avesse dato l'incasso.

In una circostanza gli aveva fatto credere di avere dell'acido con cui lo avrebbe potuto sfregiare e che se non avesse ottemperato alle sue richieste sarebbe tornato per incendiargli l'attività. Il 27enne era riuscito a farsi consegnare contanti per un importo complessivo di circa 2.000 euro e diverse stecche di sigarette.

Alla riapertura, però, le rapine erano riprese, fino all'arresto dell'uomo In considerazione degli elementi raccolti a suo carico il gip ha disposto a carico del 27enne l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.



