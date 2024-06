Primo decennale da siti Unesco per Langhe-Roero e Monferrato

Altri eventi sono in programma ad Alba, Canelli, Barbaresco e Alice Bel Colle.

"Il traguardo del decennale Unesco - afferma il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio - rappresenta per questo territorio e per il Piemonte intero un risultato straordinario che si aggiunge agli altri che abbiamo raggiunto in questi anni in termini di presenze turistiche e di attrazione. Quello dell'Unesco è sì il riconoscimento di un patrimonio, ma è anche una direzione di lavoro che ingaggia un'intera comunità - cittadini, sindaci e turisti - a proseguire l'impegno verso la sostenibilità, la tutela e il rispetto dell'ambiente e delle nostre bellezze che abbiamo ricevuto in dono e dobbiamo preservare, e proteggere, per le future generazioni".

"Tutti i Comuni - spiega la presidente dell'Associazione per i Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato, Giovanna Quaglia - stanno predisponendo momenti celebrativi di questo compleanno e venerdì 21 giugno presenteremo al presidente della Regione, Alberto Cirio, la medaglia di rappresentanza che il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha voluto destinare in occasione delle celebrazioni. Questo compleanno segna un traguardo importante e un nuovo passo verso il futuro, poiché l'Ente di gestione sta lavorando al nuovo piano di gestione del Sito, a partire proprio dalla ricerca sulle ricadute socioeconomiche che verrà presentata a Grinzane. Voglio ringraziare in questa occasione tutto il Consiglio di amministrazione e i passati presidenti per il lavoro fatto in questi anni".

