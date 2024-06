L'azienda Techbau ottiene certificazione Well Building Standard

La sede di Techbau, azienda nei settori residenziale, terziario, industriale e delle energie rinnovabili, a Castelletto Sopra Ticino, nel Novarese, è la prima struttura in Piemonte a ottenere la certificazione Well Building Standard, con livello Platinum, rilasciata dal Green Business Certification Inc., che premia l'impatto degli edifici in base all'impatto sul benessere di chi li abita. Altri sette in Italia l'avevano ottenuta.

Affacciata sulle rive del Lago Maggiore, la struttura di 1.400 mq è stato progetta dallo studio di architettura milanese Piuarch secondo principi architettonici olistici, focalizzati sul benessere delle persone sulla base di sette principi: aria, acqua, nutrimento, luce, fitness, comfort e mente.

Gli uffici di Techbau sono caratterizzati da un equilibrio tra luce naturale e artificiale, sia nelle postazioni individuali di chi ci lavora dentro, sia nelle aree comuni.

L'esterno è stato concepito come un luogo di aggregazione, dove grazie agli spazi verdi si possono organizzare manifestazioni volte "a promuovere un senso di inclusione e appartenenza alla comunità - come spiegano dalla Piuarch - .

"Il raggiungimento del livello Platinum è il frutto dell'impegno quotidiano di Techbau nel promuovere politiche incentrate sulla qualità dell'acqua e dell'aria, la nutrizione, la salute mentale e il senso di comunità. Questi sforzi hanno contribuito in modo sostanziale a elevare gli standard di benessere all'interno dell'azienda, consolidando la sua posizione all'avanguardia nel settore", concludono dalla Piuarch.



