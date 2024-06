Al premio Cantelli direttori d'orchestra da quattro continenti

Sono state 241 le candidature arrivate alla tredicesima edizione del premio internazionale di direzione d'orchestra 'Guido Cantelli', con concorrenti provenienti da 35 Paesi e 4 continenti. Da questi sono stati selezionati i 18 semifinalisti, fra i 25 e i 35 anni, che si esibiranno dal 3 al 5 ottobre con l'orchestra Sinfonica di Milano nella sua sede, l'auditorium di largo Mahler, prima del gran finale il 6 al teatro Coccia di Novara.

Il premio è infatti promosso dalla fondazione Teatro Coccia.

A sottolineare l'internazionalità dei concorrenti (che provengono da 15 Paesi) sono stati il sindaco di Novara Alessandro Canelli e la direttrice del premio Corinne Baroni, mentre la selezione, attraverso dei video, è stata fatta dal direttore d'orchestra Riccardo Frizza, che è consulente del premio, e da Didier De Cottignies, responsabile artistico della Filarmonica di Monte-Carlo.

Nel concerto finale al teatro Coccia saranno eseguiti la sinfonia n. 3 di Brahms, Don Juan di Richard Strauss, l'ouverture da I vespri siciliani di Giuseppe Verdi e il brano che ha vinto la Call per compositori del premio Cantelli, ovvero Variazioni Sinfoniche Gianluca Piombo, compositore classe 1995 di Adria.

L'annuncio dei semifinalisti - fatto al conservatorio di Milano non a caso il 21 giugno, festa della musica - ha coinciso anche con la presentazione del gruppo dei Patron del Premio Cantelli, mecenati che sostengono il premio e i suoi valori, che saranno ringraziati ciascuno con una targa nel foyer.

"Siamo profondamente orgogliosi - ha sottolineato Fabio Ravanelli, Presidente della Fondazione e Patron del Premio Cantelli - che questo premio non solo onori la memoria di uno dei più eminenti direttori d'orchestra italiani, ma porti la nostra Novara nel mondo".



