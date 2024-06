Viaggiava sull'A4 con 18 chili di droga a bordo, arrestato

Trasportava la droga dentro il bagagliaio della sua auto, un 46enne di origini nigeriane arrestato dalla polizia stradale di Novara. L'uomo è stato fermato mentre a bordo del suo veicolo percorreva l'autostrada A4 Torino-Milano. Tradito dall'eccessivo nervosismo, il 46enne è stato accompagnato negli uffici della stradale di Novara Est per essere sottoposto a perquisizione personale e della vettura. Gli agenti hanno così rinvenuti e sequestrati diciotto chili di hashish, suddivisi in panetti avvolti in cellophane e carta da pacchi nastrata che l'uomo stava trasportando all'interno del bagagliaio dell'autovettura, occultate in buste della spesa.

L'operazione segue il sequestro di ulteriori 37 chili di stupefacenti operato dal personale della Squadra Mobile nell'arco di un solo mese.



