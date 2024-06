Va avanti l'iter di GammaDonna, fino al 2 luglio le candidature

C'è tempo fino al 2 luglio per candidarsi al Premio GammaDonna, destinato a imprenditrici che si siano distinte per avere innovato con prodotti, servizi, processi o modelli organizzativi all'interno della propria azienda, con almeno un bilancio alle spalle. Le candidature che entreranno nella short-list Fab50 - ovvero le 50 imprenditrici più innovative che superano la prima selezione - avranno visibilità sulle principali testate nazionali e uno spazio dedicato sul canale YouTube e sulla piattaforma GammaDonna (www.gammadonna.it) che, dal 2004, racconta e diffonde storie di innovazione, leadership, visione. Le 6 finaliste - selezionate da una giuria di esperti di innovazione, esponenti del mondo imprenditoriale e investitori - saranno protagoniste il 4 novembre sul palco della finale alla Nuvola Lavazza, trasmessa in live streaming.

La prima tappa del roadshow è stata a Roma il 6 giugno. Il 10 settembre sarà la volta di Milano. poi la finale a Torino. "La nostra è una scelta di campo, coerente con i nostri 20 anni di storia e di sfide al fianco di imprenditrici coraggiose e visionarie, pioniere di nuovi modelli di business. Vogliamo incoraggiare una visione olistica del progresso, che riconosca l'interconnessione tra salute degli ecosistemi e benessere umano e ne promuova il bilanciamento, contribuendo in questo modo a costruire un futuro sostenibile per le generazioni presenti e future" sottolinea la presidente GammaDonna Valentina Parenti.





