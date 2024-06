Tour de France, società di Pasturana gareggia in giallo

Overall Tre Colli, società ciclistica di Pasturana (Alessandria) - per la partenza del Tour de France in terra Italiana e il passaggio, il primo luglio, della terza tappa, la Piacenza-Torino, sulle strade dei Campionissimi (Tortona e Alessandria) - celebra l'evento con una maglia speciale. E' stata prodotta dall'azienda Airone di Novi Ligure, accompagnata a una calza tecnica by BEE1 di Bovolone (Verona).

Abbigliamento che i corridori di Overall indossano oggi ai Tricolori a cronometro di Grosseto e domenica ai Campionati italiani Under 23 a Trissino (Vicenza). Lo terranno fino al termine del Tour. Alla presentazione ufficiale, ieri sera nella sala Europa del Municipio di Pasturana - addobbata con maglie d'epoca - tra gli ospiti c'era Giancarlo Perini, ex professionista con 10 partecipazioni al Tour.

L'idea ha anche una valenza promozionale del territorio. E' stata, infatti, sposata dall'Associazione Turistica Pro Loco di Pasturana, presente sulle divise con il logo e la scritta Pasturana#visitpasturana.

La speciale divisa è disponibile a richiesta per gli appassionati del pedale, con la possibilità di personalizzarla.





