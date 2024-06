Soccorso alpino, nel Vco un convegno celebra i 70 anni

Il prossimo 12 dicembre saranno trascorsi settant'anni dall'istituzione del Soccorso alpino, nato nel 1954: la decisione venne ufficializzata durante una riunione del Consiglio centrale del Club Alpino Italiano a Bergamo, tre mesi dopo il 66/o congresso nazionale, organizzato in val Bognanco (nel Verbano-Cusio-Ossola), dove 220 delegati in rappresentanza di 53 sezioni del Cai avevano discusso dell'urgenza di istituire una moderna struttura di soccorso in montagna.

Per celebrare la ricorrenza la 10/a delegazione del Cnsas, la 'Valdossola', la più grande del Piemonte sia per estensione territoriale sia per numero di volontari (208) e che si occupa di un terzo degli interventi complessivi in Piemonte, ha organizzato un convegno a Bognanco per il prossimo 16 novembre, dal titolo '70 anni di Soccorso Alpino in Val d'Ossola. Una storia di solidarietà in montagna'.

"L'orgoglio di essere il delegato è avere 208 persone che rispondono alle chiamate per mettersi a disposizione del prossimo, senza chiedere perché o percome. Lasciano tutto e corrono ad aiutare il prossimo, sicuri che saranno ripagati con un grazie, con un sorriso o con una pacca sulla spalla, e questo è l'unico stipendio che chiedono" le parole del capo delegazione 'Valdossola', Matteo Gasparini, alla presentazione dell'appuntamento.



