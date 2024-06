Pro Palestina, imbrattato il rettorato dell'Università di Torino

Gli studenti Pro Palestina, che per più di un mese hanno portato avanti l'occupazione nelle sedi universitarie torinesi, conclusasi stanotte, hanno imbrattato i muri del rettorato dell'Università di Torino in via Po, nel centro cittadino.

La scorsa sera, durante una corteo per manifestare contro "la complicità di UniTo e delle aziende belliche col genocidio del popolo palestinese", come spiegano gli attivisti, è stato imbrattato il rettorato con della vernice scura. "È stato appena sanzionato il rettorato, l'Intifada non vi darà pace", hanno commentato gli attivisti.

Alcune centinaia di studenti dei collettivi ''Cambiare Rotta' e 'Collettivo Universitario Autonomo', dopo essere partiti da Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche, hanno sfilato per le vie del centro. In testa lo striscione con la scritta "I giovani in rivolta scrivono la storia, rivoluzione fino alla vittoria". La manifestazione si è conclusa al Politecnico di Torino, dove sono stati lanciati dei fuochi d'artificio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA