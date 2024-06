Non rispetta divieto avvicinamento all'ex, arrestato in chiesa

Nonostante un provvedimento di allontanamento e un divieto di avvicinamento, prima ha rintracciato la sua ex tramite i social, poi si è presentato in chiesa, dove la donna si trovava con le proprie figlie minorenni.

Gli agenti della squadra volanti della polizia della Questura di Asti hanno arrestato un uomo per violazione del decreto posto a tutela dell'ex moglie. La donna, che a causa dei maltrattamenti subiti dal marito da tempo risiede presso una struttura protetta, quando ha visto l'ex in chiesa ha subito chiamato i poliziotti, che hanno individuato l'uomo e lo hanno arrestato. Dagli accertamenti è emerso che la donna era stata trovata grazie a una foto pubblicata sui social.



