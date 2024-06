Multiutility uBroker supera i 283mila clienti in Italia

'uBroker Spa', la multiutility company torinese nata nel 2015, ha superato quota 283mila clienti fidelizzati in tutta Italia. Di questi, ben 65mila godono di bollette luce e gas 'azzerate' per un totale di più di 4,3 milioni di fatture emesse e oltre 45,1 milioni di sconti in bolletta complessivamente erogati dalla fondazione a giugno 2024.

Numeri che sono valsi il 'Business International Finance Award 2024', il prestigioso riconoscimento del 'CFO Summit 2024', evento di settore partecipato da 2.000 Chief Financial Officer, 300 speaker e keynote internazionali e oltre 150 players del settore: ovvero, le figure manageriali apicali che concorrono a garantire una corretta gestione d'impresa.

Il premio è stato conferito per "gli elevati livelli di performance gestionale e finanziaria ottenuti dall'Area Amministrazione e Controllo nell'applicazione delle Best Practice AFC, Categoria Pianificazione Finanziaria e Gestione Tesoreria".

"A esserne insignite, oltre a 'uBroker', anche aziende leader del settore energy quali 'Edison' ed 'Enel', fatto che ci rende ancor più orgogliosi del risultato raggiunto", sottolinea Angelo Sidoti, cfo di 'uBroker Spa'.



