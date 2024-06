Le opere del creatore di Alien in mostra a Torino, dal 5 ottobre

Oltre cento pezzi originali tra dipinti, sculture, disegni, fotografie, oggetti di design e video di Hans Ruedi Giger, pittore, designer e scultore svizzero, noto al grande pubblico per aver creato l'immaginario del film Alien. Si tratta della mostra 'Beyond Alien: H.R.

Giger' che si terrà dal 5 ottobre al 16 febbraio al Museo Mastio della Cittadella di Torino.

La prima grande retrospettiva in Italia dedicata all'artista è curata da Marco Witzig.Navigare, in collaborazione con Glocal project e Onoarte.

"H.R. Giger è stato uno dei creatori più suggestivi e attraenti degli ultimi tempi - spiega Witzig - la cui opera suscita un enorme fascino nei diversi settori artistici dell'underground. È stato un artista dalla personalità contrastante che ha sviluppato negli ultimi quattro decenni un'opera artistica molto personale e di grande impatto visivo e simbolico. Il suo universo è interamente oscuro, grazie a un particolare surrealismo, abietto e sontuoso, meccanico e anatomico, capace di incutere terrore e ammirazione allo stesso tempo." L'allestimento della mostra è sostenuto dal Comune di Torino e dal Museo nazionale del cinema, che organizzerà eventi, incontri e proiezioni sull'artista.

L'esposizione sarà in quattro sezioni - cinema, musica, surrealismo e orrore cosmico - e includerà le opere del ciclo di Alien e lavori per Dune, e copertine di album per artisti come Debbie Harry e Dead Kennedys.



