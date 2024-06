I segreti dello zucchero alle Settimane della Scienza

Educare al consumo di zuccheri e conoscerne tutte le loro caratteristiche. E' l'obiettivo dell'iniziativa 'Zucchero & co - L'impronta della dolcezza', promosso da Eridania alle Settimane della Scienza di Torino. Si tratta di un laboratorio ludico-educativo che esplora il mondo dello zucchero in tutte le sue forme. Dal 19 giugno al 19 luglio alla Biblioteca Agrovet di Grugliasco, i visitatori possono partecipare a un viaggio interattivo attraverso gli elementi nutritivi, scoprendo le origini dello zucchero, sfatando miti e imparando come integrarlo in una dieta equilibrata.

"Dopo la bellissima esperienza dello scorso autunno al Festival della Scienza di Genova, siamo felici di riproporre l'iniziativa anche quest'anno, nell'ambito di un'importante manifestazione come le Settimane della Scienza di Torino - spiega Alessio Bruschetta, ad di Eridania Italia - L'impegno che, come azienda, ci assumiamo nel campo dell'alimentazione responsabile parte anche dalla vicinanza ai consumatori: questo genere di attività a carattere ludico-educativo ci consentono di sensibilizzare un pubblico vario e di ogni età attraverso un'azione di divulgazione scientifica in grado di dare basi strutturate alle scelte di consumo".

Tra gli obiettivi principali dell'iniziativa, quello di imparare a distinguere fake news e notizie attendibili, così da capire quale sia la via migliore per scegliere un'alimentazione quanto più equilibrata e bilanciata.



