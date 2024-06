Cuneo candidata a Capitale Italiana del Libro 2025

"Cuneo è un libro aperto" è il titolo del dossier che il Comune di Cuneo presenterà a luglio per concorrere al titolo di Capitale Italiana del Libro 2025.

L'annuncio è arrivato dall'assessore Cristina Clerico.

Allo scopo di sviluppare il dossier, l'amministrazione comunale ha incaricato come curatore e responsabile scientifico di progetto Oliviero Ponte di Pino, attuale curatore del programma di BookCity Milano. Fondazione Artea partecipa in qualità di soggetto coordinatore.

L'iniziativa è abbinata alla valorizzazione di palazzo Santa Croce, dove sono in corso i lavori di riqualificazione che preludono al trasferimento della biblioteca civica nel 2026: "Sono molto felice - osserva Ponte di Pino - di contribuire a realizzare questo sogno: una biblioteca moderna, aperta, in dialogo con la città. Uno spazio che mette il libro al centro per farlo dialogare con le altre arti, gli altri media, i diversi saperi, che possa diventare un laboratorio di democrazia e cittadinanza".



