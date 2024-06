'Artico Festival' a Bra, quattro serate di comicità e musica

Dal 26 al 29 giugno il Parco della Zizzola di Bra (Cuneo) ospiterà l'edizione 2024 di Artico Festival, rassegna che offre una fusione di performance musicali e spettacoli comici. I protagonisti delle prime due serate saranno gli stand-up comedian Giorgia Fumo e Sandro Cappai. Le serate del 28 e 29 giugno invece saranno dedicate alla musica, con i concerti di Vasco Brondi, Ditonellapiaga, Lucio Corsi, ThruCollected e Napoli Segreta.

Ci sarà anche un palco off, il Garden Stage, destinato a esibizioni sul prato, con Gaia Morelli ed Elso. Per ognuno degli artisti in programma, la data ad Artico sarà l'unica in Piemonte quest'estate.

"Il tema di questa ottava edizione - racconta Roberto Piumatti, presidente dell'associazione Switch On che organizza il festival - è 'milioni di scintille, dove le scintille rappresentano l'entusiasmo che mettiamo nel progetto, ma anche le nuove idee che si accendono, i talenti che si esibiscono, e l'atmosfera che si crea nel suggestivo scenario del Parco della Zizzola".

Sarà a disposizione del pubblico un servizio di navette, informazioni sul sito: https://www.articofestival.it/.



