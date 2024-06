Torna Expocasa dal 28 settembre al 6 ottobre al Lingotto

Torna all'Oval Lingotto di Torino dal 28 settembre al 6 ottobre Expocasa con una edizione ricca di novità: grande spazio al design e con un inedito Fuori Salone in tutto il territorio con quartieri, showroom e negozi che diventano i protagonisti dello stile che contraddistingue la rassegna. L'edizione 2024 del Salone ospita per la prima volta la Design Call progettata per selezionare dieci oggetti d'arredo creati da giovani designer under 35, le cui proposte saranno esposte nei 9 giorni del Salone. Oggetti unici che offriranno al grande pubblico una visione innovativa del mondo del design. La call sarà pubblicata l'1 luglio su Expocasa 2024.

Expocasa, organizzato da Gl events Italia, proporrà a fianco dello stile contemporaneo l'antiquariato e il modernariato. Al centro anche la cucina con show cooking e influencer. Per gli espositori è l'occasione per intercettare nuovi acquirenti e avviare trattative che per molti incidono sul fatturato annuo dal 30 al 60%. Tornano i percorsi dedicati all'accessibilità e, in collaborazione con Federalberghi, al comparto turistico-ricettivo. L'ingresso resta gratuito.

Nel 2023 gli ingressi a Expocasa sono stati 40.000 con il 30% dei visitatori composto da famiglie, il 45% da coppie, il 10% operatori del settore arredo. In crescita le visite in gruppo o con amici, overbooking agli sportelli per incontrare gli esperti di settore, con più di 170 incontri in 9 giorni, 1.000 iscritti a 60 eventi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA