'Teatri e teatrini tra Sette e Ottocento' a Palazzo Madama

Apre a Palazzo Madama nella Corte medievale la mostra 'Teatri e teatrini. Le arti della scena tra Sette e Ottocento nelle collezioni di Palazzo Madama', dedicata alla storia del teatro e al mondo complesso che si muove nel Settecento e nell'Ottocento intorno alla messa in scena degli spettacoli, in tutte le sue forme, dai raffinati teatri di corte agli apprezzati teatrini di marionette.

Per il carnevale del 1858 a Torino, che contava 200.000 abitanti, si diedero ben 28 opere in musica in cinque teatri; nel 1860 si rappresentarono 46 opere in nove sale. La mostra dà conto di questa varietà. Si apre con il dipinto di Giovanni Michele Graneri che ritrae l'interno del Teatro Regio di Torino nel 1752 durante la rappresentazione del Lucio Papirio, con gli attori cantanti e l'orchestra in primo piano. Presenta un nucleo di disegni di mano delle varie dinastie di scenografi che nei secoli sottoposero le loro invenzioni agli autori dei libretti e ai compositori, per poi passare alla realizzazione pratica degli apparati scenici. Dalle opere di Filippo Juvarra legate al teatro romano del cardinale Ottoboni e all'attività per il Regio di Torino, contenute nei primi due volumi di disegni dell'architetto messinese, ai bozzetti scenografici dei Galli da Bibiena, dei fratelli Bernardino, Fabrizio e Giuseppe Galliari, di Pietro Gonzaga e di Romolo Liverani, realizzati per i teatri di Torino, Milano e Parma dal 1750 a tutto il secolo successivo.

Accanto ai disegni si potrà ammirare il ventaglio raffigurante il Teatro Regio e il Teatro Carignano con i palchi e i nomi degli occupanti nella stagione teatrale del 1780 - 1781. Anche il teatro di marionette era una forma di spettacolo molto amata. La mostra è l'occasione per esporre per la prima volta una selezione di cinque fondali per teatrini, dalla raccolta di quindici scenari giunti a Palazzo Madama nel 1984 grazie al legato di Mario Moretti, ingegnere e esperto d'arte, di musica e di teatro, che li rinvenne abbandonati in un deposito, li acquistò e da appassionato collezionista ne ricercò l'origine e le vicende.



