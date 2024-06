Pd Piemonte, al lavoro per un'opposizione senza sconti

Al lavoro per il territorio e un'opposizione senza sconti. Questo è quanto è emerso dalla segreteria regionale del Partito Democratico Piemonte che si è tenuta ieri a Torino, a chi ha partecipato, su invito del segretario regionale Domenico Rossi, la candidata per il centrosinistra alla presidenza della Regione Gianna Pentenero.

Durante la riunione, nonostante ci siano ancora dei ballottaggi, c'è stata comunque una prima analisi del voto dove, l'esito è stato definito "incoraggiante, in un contesto che vede crescere purtroppo l'astensionismo e la destra".

"In questi mesi in troppi davano il Pd per spacciato e dipingevano una disfatta senza precedenti - viene spiegato in una nota - invece, la comunità democratica ha avuto la forza di rispondere con impegno e dedizione raggiungendo un risultato superiore a tutte le previsioni a livello piemontese e, per la prima volta da quando si vota in contemporanea alle elezioni europee, il dato del Pd alle elezioni regionali (23,95%) è più alto di un punto percentuale rispetto a quello del Pd alle elezioni europee (22,93%), così come è incoraggiante la fiducia dei più giovani".

Un Pd, che si conferma secondo partito in Piemonte, è quindi forza trainante della coalizione, "un ruolo al servizio delle opposizioni che intendiamo svolgere nel paese e in Consiglio Regionale: sentiamo forte questa responsabilità, siamo convinti che il Piemonte meriti di più e siamo pronti a costruire, con tutte le forze progressiste, un'alternativa credibile e autorevole per il nostro territorio. Un progetto che convinca soprattutto gli astenuti che vale la pena tornare ad interessarsi alla politica e lottare per un futuro più giusto", evidenziano i Dem.



