'Notti Gialle' ad Alessandria per celebrare il Tour De France

Alessandria accoglie il Tour de France che per la prima volta passerà nel suo territorio, l'1 luglio con 20 'Notti Gialle' in programma già dal 24 giugno con la tappa in piazza Santa Maria di Castello della 'Milanesiana', ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, con 'Ribelli. L'ultima partita alla Radio. Omaggio a Gianni Rivera'.

L'appuntamento del 30 giugno nell'ex Caserma Valfrè Aspettando la Maglia Gialla a ritmo della musica selezionata dalla dj Ema Stokholma, conduttrice anche televisiva, voce e volto di Rai Radio2. E poi fino a metà luglio mostre a tema ciclismo e non, spettacoli, ancora note per arrivare al 79esimo Raduno internazionale di motociclismo Madonnina dei Centauri (12-14 luglio).

"Il Tour de France è un grande evento e Alessandria - sottolinea il sindaco Giorgo Abonante - vuole giocarsi questa carta nel migliore dei modi. Grazie anche a una proficua collaborazione pubblico-privati che può fare solo bene. Anche cominciando dall'utilizzo dell'ex Caserma Valfrè, di proprietà del Demanio, ma su cui si sta lavorando per una programmazione anche futura".

Intanto, sul fronte sicurezza c'è collaborazione con i comuni della provincia e non solo per assicurare tutti i vigili necessari agli incroci stradali per il passaggio della Grande Boucle. "Ai nostri 40 - spiega il primo cittadino - se ne sono già aggiunti 25 e altri ancora arriveranno, grazie alla disponibilità di Casale Monferrato, Acqui Terme, ma anche alcuni centri del Torinese".



