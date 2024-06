Maturità, sono 33mila gli studenti piemontesi sotto esame

Sono circa 33mila gli studenti degli istituti superiori che questa mattina stanno affrontano la prima prova degli esami di maturità. Tra questi 18mila solo a Torino.

Ai ragazzi è arrivato l'augurio del sindaco Stefano Lo Russo, tramite i social. "Per tante ragazze e tanti ragazzi inizia oggi l'esame di maturità, un momento importante nel percorso scolastico e di crescita", ha spiegato il primo cittadino del capoluogo piemontese.

"A tutte le studentesse e tutti gli studenti che si trovano di fronte all'impegno della prima prova va il mio personale in bocca al lupo, e l'augurio di affrontare al meglio il loro esame", ha concluso Lo Russo.

Nello storico liceo classico Massimo D'Azeglio, nel centro di Torino, è intervenuto per un saluto anche il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale Stefano Suraniti, che ha invitato i ragazzi a dare sfogo nella prova alla loro creatività.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA