La Carrettesca festeggia i 45 anni del Roccaverano dop

Il 29 e 30 giugno a Roccaverano, nel cuore della Langa Astigiana, ospita la Carrettesca, la festa del Consorzio per la Tutela del Formaggio Roccaverano, di cui quest'anno si festeggia il 45/o della dop, e dei suoi produttori.

Durante la Carrettesca sarà eletto il Cavaliere del Roccaverano dop, che quest'anno sarà assegnata a Pietro Carlo Adami, presidente Onaf (Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di Formaggi), per essersi distinto nell'impegno per la crescita della qualità del prodotto.

"Questa è un'edizione particolare perché sono 45 anni della dop, un riconoscimento - sottolinea Fabrizio Garbarino, presidente del Consorzio per la Tutela - che si è rivelato determinante per la promozione del nostro formaggio e per la sua crescita dal punto di vista qualitativo".

La Carrettesca 2024 aprirà sabato 29 giugno alle 19 con un percorso gastronomico a base dei piatti tradizionali cucinati dalle Pro Loco del territorio e con una degustazione guidata di vini a cura del Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato abbinati a diverse stagionature di Roccaverano.

Alle 21 sarà presentato in anteprima al pubblico il nuovo video realizzato dal Consorzio per celebrare i 45 anni della dop. L'intera serata sarà accompagnata dal concerto di musiche dal vivo e dj set.



