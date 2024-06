Incendio devasta un'abitazione nel Torinese, crollato il tetto

Diverse squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro dalle 7.30 di questa mattina per un furioso incendio che ha completamente distrutto il tetto di un'abitazione in via IV novembre a Rivarolo Canavese, a due passi dal centro cittadino. Il proprietario dell'abitazione ha fatto in tempo ad uscire di casa illeso. Il tetto è poi successivamente crollato rendendo inagibile l'abitazione.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza andranno avanti ancora per diverse ore.



