Guardia di finanza, cambio al comando del reparto di Lanzo

Cambio al comando della tenenza della guardia di finanza di Lanzo, nel Torinese. Il luogotenente cariche speciali Michele Veneziano, in vista dell'imminente ingresso in quiescenza per limiti d'età e in virtù della prevista elevazione del reparto al rango di Compagnia, ha lasciato il comando al sottotenente Osvaldo Loiacono, proveniente dal ruolo dei marescialli e recentemente promosso alla categoria degli ufficiali.

Cinquantacinque anni, sposato con due figli, il sottotenente arriva dal Gruppo di Ivrea dove ha rivestito il ruolo di comandante del nucleo operativo. Il comandante provinciale della guardia di finanza di Torino, generale di brigata Carmine Virno, ha ringraziato il luogotenente Veneziano per il servizio reso nel Corpo e ha augurato al sottotenente Loiacono una serena e proficua permanenza nel territorio lanzese.



