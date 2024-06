'Fantasmi', la nuova stagione del Tpe sulle verità che sfuggono

uesto Ventidue spettacoli tematici, quattordici produzioni, cinque prime nazionali. La terza stagione del Teatro Piemonte Europa (Tpe), è dedicata ai fantasmi, quelle verità in cui crediamo ma che ci sfuggono continuamente.

"Dopo Buchi Neri, - spiega i direttore Andrea De Rosa - incentrata sul nostro rapporto con la verità scientifica e cecità, la stagione teatrale 2024/2025 è dedicata alle verità che stanno davanti ai nostri occhi ma che ci rifiutiamo di vedere. Per questo si intitola 'Fantasmi'. Un invito a confrontarsi con quelle verità che crediamo di conoscere e invece ci sfuggono, che si manifestano solo per un breve istante per poi sottrarsi definitivamente alla nostra vista" "Per essere afferrate,- prosegue il regista De Rosa - queste verità hanno bisogno del buio della notte che tanto somiglia a quello del palcoscenico. Immersi nelle tenebre, i Fantasmi ci parlano. Ci sono, ma allo stesso tempo mancano. Spesso ci spaventano e l'unico modo per farli sparire è accendere la luce".

Una stagione promettente per un palco che ha visto una crescita del pubblico "del 16% nelle ultime due stagioni, con gli abbonamenti in aumento nella fascia tra i 20 e i 29 anni e tra i 30 e i 39" ha spiegato Maddalena Bumma, presidente del Tpe.

Il Teatro Astra, dove ha vita il Teatro Piemonte Europa, ha inoltre recentemente attraversato un periodo di grande trasformazione. "Grazie all'investimento nell'efficientamento energetico - conclude Bumma - e tramite i contributi ottenuti dal Pnrr oltre agli investimenti propri, siamo riusciti a ridurre i consumi energetici e, di conseguenza, l'impatto ambientale degli impianti di riscaldamento e raffreddamento della straordinaria sala teatrale".



