Cardiochirurgia, in toracoscopia chiusa auricola a 87enne

L'equipe della struttura di cardiochirurgia dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Alessandria è intervenuta su un paziente di 87 anni. Utilizzando una clip, è stata chiusa l'auricola sinistra totalmente in toracoscopia. L'uomo, in fibrillazione atriale, era già stato operato per la sostituzione valvolare aortica nel 2018 ed è intollerante alla terapia anticoagulante.

Come spiegato in una nota, questa procedura è una soluzione efficace per sospendere immediatamente l'assunzione di farmaci nelle persone affette da fibrillazione atriale che può causare la formazione di coaguli all'intero del cuore e quindi ictus al cervello.

La procedura è stata eseguita nella struttura, diretta da Andrea Audo, dall'equipe composta da Giulio Tessitore e Corrado Cavozza, con il supporto anestesiologico Astrid Cardinale.





