Carabinieri: Alessandria, morto comandante nucleo investigativo

Lutto nell'Arma dei Carabinieri: è morto il tenente Diego Bonavera, comandante del Nucleo investigativo del comando provinciale di Torino. Avrebbe compiuto 45 anni tra pochi giorni.

Originario di Imperia, aveva due figli di 9 e 5 anni nati dalla relazione con la moglie Nunzia, in servizio presso la Guardia Costiera. Dopo il tirocinio presso la compagnia di Albenga (Savona), ha prestato servizio dal 2001 al 2005 alla stazione di Frabosa Soprana (Cuneo), poi fino al 2009 all'Aliquota radiomobile di Mondovì; dal 2010 al 2015 ha prestato servizio alla compagnia di Imperia. Nei tre anni successivi è stato addetto al Nucleo investigativo di Imperia, prima di vincere il concorso per la Scuola ufficiali, nel 2020, quando ha assunto il comando del Nucleo operativo e radiomobili di Cantù (Como), retto fino al 2023, anno in cui è diventato comandante del Nucleo investigativo del comando provinciale di Alessandria.

I funerali del tenente Bonavera si terranno giovedì 20 giugno, alle ore 16, a Diano San Pietro (Imperia).



