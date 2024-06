Calcio, l'era inglese per la rinascita dell'Alessandria

Da oggi per l'Alessandria Calcio il vento è cambiato. Parola di presidente Andrea Molinaro e amministratore delegato Giulio Maione. "L'Alessandria - assicurano in conferenza stampa - rinasce. Si stanno programmando le prime immissioni di denaro. Tutti saranno pagati, nessuno escluso, uscendo a testa alta dalla difficile situazione in cui ci siamo trovati anche per la precedente proprietà. Decennale la 'spalmatura' del debito, così come gli investimenti". Questo grazie all'ingresso di One Global Sports Investment Ltd, società inglese che investe nel calcio attraverso i fondi. "Ha acquisito preliminarmente il 35% delle quote di Alessandria Calcio - spiega Maione - e farà un'immissione a titolo di finanziamento soci iniziale di patrimonio attivo. Parliamo di titoli che verranno, comunque, parzialmente monetizzati, capitalizzati e immediatamente utilizzati. La forza a livello patrimoniale del nuovo partner ci sosterrà parecchio sul progetto a medio-lungo termine.

Auspichiamo risultati di tutto rispetto, riportando questo blasone dove merita".

Nell'immediato si procederà all'iscrizione al Campionato di Serie D e a una soluzione rapida per quanto dovuto al Comune (oltre 70mila euro) per lo Stadio Moccagatta con il conseguente rinnovo della concessione. L'ad sottolinea che la squadra continuerà ad allenarsi in città, "probabilmente in un centro sportivo vicino".

I trofei dell'U.s. 1912 saranno affidati a Museo Grigio.

Intanto è stato presentato il nuovo direttore generale Gianfranco Multineddu, che è già al lavoro per nuovo ds e allenatore. Il suo primo obiettivo è" uscire dal -8 da cui si parte, cercando di fare un campionato di continuità nei risultati". "La mia scommessa - aggiunge - è di far riavvicinare i tifosi. Dovranno avere fiducia non solo nelle parole, ma nei fatti. Darò il meglio nel nome di un campione come Gianni Rivera, cresciuto proprio al 'Mocca'".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA