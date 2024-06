Alba, il sindaco Gatto presenta la nuova giunta comunale

Il sindaco di Alba (Cuneo), Alberto Gatto, ha presentato la nuova Giunta targata centrosinistra chiamata a guidare la città per i prossimi cinque anni. "Mi ero posto l'obiettivo di costruire una giunta forte ed equilibrata e così è stato - spiega Gatto -. Abbiamo un'ottima rappresentanza di genere con tre donne, di cui la vicensindaca, e quattro uomini. Abbiamo anche un equilibrio di generazioni con la più giovane Lucia Vignolo, 22 anni, e l'esperienza di Luigi Garassino, già assessore. L'unico criterio guida è stato quello di fare una squadra a misura di città". Per il sindaco il voto dell''8-9 giugno ha testimoniato la "voglia di cambiamento e su sette assessorati abbiamo ben cinque volti nuovi in Giunta. Sono inoltre rappresentate tutte le liste della coalizione a testimonianza, ancora una volta, della condivisione e comunione di intenti".

"Siamo partiti con la scrittura di un programma condiviso con la cittadinanza - aggiunge il sindaco -. Adesso è il momento di lavorare: abbiamo distribuito le deleghe seguendo la logica della competenza e delle esperienze personali e professionali, prestando sempre attenzione al mandato che ci hanno dato gli elettori".

"C'è una grande aspettativa in città e sono certo che manterremo le attese. Le persone scelte sono un esempio del grande affiatamento dimostrato prima e durante la campagna elettorale e posso dire che siamo già al lavoro per prendere in mano i dossier e i temi più importanti come la mobilità, le grandi opere e i grandi eventi che si profilano all'orizzonte come Collisioni e la Fiera del Tartufo", conclude Gatto.



