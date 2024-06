A Beinasco il progetto interculturale e culinario Insieme

Si è appena concluso a Beinasco il progetto Insieme, promosso dalla Caritas locale e dalla parrocchia San Giacomo. Per un anno una ventina di persone di diversa età, etnia e religione, ha seguito un corso di cucina sui generis. Ciascuna di loro ha illustrato alcune ricette del proprio Paese di origine, che poi sono state da loro realizzate presso le cucine della parrocchia, con l'aiuto di alcuni volontari e del professore Paolo Zanet dell'Istituto professionale Colombatto di Torino. "La preparazione dei piatti e il pranzo insieme ogni volta hanno creato momenti di grande convivialità - spiega Ausilia Bio responsabile della Caritas di Beinasco - questa era infatti la ragione principale del progetto, sviluppare opportunità di relazioni positive tra persone di diversa nazionalità, che troppo spesso vivono chiuse nel proprio gruppo etnico, senza potersi confrontare con agio sull'esterno".

Brasile, Nigeria, Romania, Somalia e anche Italia sono alcuni degli Stati di provenienza di queste persone, che abitano a Beinasco e frequentano abitualmente il centro Caritas di zona.

Il percorso si è concluso con una festa e la consegna degli attestati. Il parroco di San Giacomo don Gianluigi Coello ha espresso soddisfazione per un'iniziativa che sostiene il cammino di integrazione di tutta la comunità con azioni concrete di solidarietà. Gli organizzatori ringraziano in particolare il professore Zanet, che gratuitamente ha prestato la propria opera, e annunciano che presto sarà pubblicato il ricettario.

Grande la soddisfazione dei partecipanti. "Ci siamo sentiti a casa, e ora abbiamo tanti amici in più" affermano.

Da alcuni anni sono anche attive presso la parrocchia San Giacomo e Caritas Beinasco diverse iniziative di contrasto all'emarginazione sociale ed economica, due empori solidali, uno alimentari e uno tessile, un centro di ascolto e un centro di formazione per i ragazzi delle scuole secondarie.



