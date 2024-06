World Drink Awards elegge '207 Amaro Locale' al top mondiale

Il 207 Amaro Locale prodotto da Pernod Ricardi Italia nello stabilimento di Canelli (Asti) ha vinto i premi di miglior amaro del mondo e miglior amaro del mercato italiano nel 2024, riconoscimenti assegnati dalla giuria internazionale dei World Drinks Awards.

La ricetta di 207 Amaro locale utilizza ingredienti selezionati da fornitori locali, come lo zafferano dell'Aquila dop, la menta di Pancalieri (Torino), le scorze di arancia della Calabria e di limone della Sicilia.

Il piano di sviluppo dello stabilimento di Canelli prevede l'ampliamento della distilleria da 12mila a 26mila metri quadri, pari a un incremento del 120% dello spazio nei prossimi tre anni. Un'espansione - spiega l'azieda - che "mira a supportare la crescita dei brand ottimizzando i costi, a migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti e a ridurre le emissioni di Co2".

"Pernod Ricard - commenta Alessia Ferro, head of marketing Pernod Ricard Italia -è tra i leader mondiali nel settore degli alcolici, continua a distinguersi per la sua capacità di innovare e mantenere standard qualitativi elevati in tutte le sue produzioni e 207 Amaro Locale è un esempio concreto dell'applicazione della tradizione locale secondo con una visione globale, promuovendo l'eccellenza italiana in tutto il mondo".



