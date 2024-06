Sequestrati 10mila euro e assegni a passeggero dal Canada

A un passeggero proveniente dal Canada, sbarcato all'aeroporto di Caselle, sono stati sequestrati oltre 10mila euro in contanti e di 4 assegni in bianco per l'ipotesi di riciclaggio. L'intervento va ad aggiungersi alle 35 violazioni valutarie contestate nell'ultimo mese, 144 da inizio anno, per più di 2,6 milioni di euro di valuta intercettata e 37mila euro di sanzioni applicate, grazie al lavoro dei funzionari della Sezione Operativa Territoriale di Caselle Torinese dell'Ufficio delle Dogane di Torino e dei militari della locale Compagnia della Guardia di Finanza. Nel secondo trimestre 2024 sono aumentati i controlli sul denaro contante non dichiarato al primo ufficio doganale di confine per importi uguali o superiori a 10mila euro.



