'Gli ucraini mi danno fastidio', post del docente del Poli

"Gli ucraini mi danno fastidio solo a vederli" e quando verranno eliminati dal campionato europeo di calcio "saranno 22 in più da mandare al macello". Massimo Zucchetti, il professore del Politecnico di Torino che nei giorni scorsi si era incatenato ai cancelli nel corso di una manifestazione Pro Palestina, non nasconde le sue antipatie verso la nazionale ucraina in un post pubblicato su Facebook a commento della sconfitta per 3 a 0 rimediata dalla Romania.

"Sono ottime notizie - scrive - devono andare fuori ... al più presto. Il loro fuhrerino poi ha bisogno di soldati per difendere la democrazia? Bene, fra poco 22 in più da mandare al macello".

"Massimo Zucchetti nelle sue espressioni contro gli ucraini disonora il suo ruolo e l'ateneo" dichiara la senatrice Silvia Fregolent, coordinatrice di Italia Viva in Piemonte. Raffaella Paita, Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva, definisce le parole di Zucchetti "folli" e auspica "provvedimenti immediati".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA