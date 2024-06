Chiorino scrive ai maturandi, abbiate speranza e determinazione

"Guardate al futuro con speranza e determinazione: la Regione è con voi": lo scrive ai maturandi piemontesi l'assessora all'Istruzione uscente della giunta Cirio, Elena Chiorino.

"La Maturità - sottolinea Chiorino nella lettera - non è solo un esame, ma una tappa fondamentale della vostra crescita personale e professionale. Il mio augurio è che sia questo il momento in cui possiate dimostrare a voi stessi e agli altri quanto abbiate appreso, quanto siate cresciuti e quanto siate pronti per affrontare le sfide che la vita vi riserverà".

"Siate orgogliosi - aggiunge - del percorso che avete compiuto finora, dei sacrifici e della dedizione che avete impiegato. Ogni sforzo, ogni notte passata sui libri, contribuirà a costruire il vostro domani. Affrontate questi esami con determinazione, serenità e fiducia nelle vostre capacità. Con la certezza che dare il massimo ripaga sempre. Vi incoraggio a dare il meglio di voi stessi, a credere nelle vostre potenzialità e a non lasciare che le difficoltà vi scoraggino: siate curiosi, siate tenaci. Ma soprattutto non arrendetevi mai e lottate ogni giorno per costruirvi un meraviglioso futuro, ricco di successi, consapevoli del fatto che i risultati più belli si ottengono solo grazie a sacrificio e passione. Vi auguro di raggiungere i vostri obiettivi - conclude Chiorino - e di guardare al futuro con speranza e determinazione".



