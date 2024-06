Aispec, torinese Paolo Parato eletto alla presidenza

Paolo Parato, amministratore Delegato di Maraschi & Quirici spa, storica azienda di essenze, estratti e aromi attiva dal 1888 a Torino, è stato eletto presidente di Aispec, l'associazione nazionale imprese chimica fine e settori specialistici, che fa parte di Federchimica.

Aispec rappresenta 291 imprese organizzate in 13 Gruppi merceologici, con 15.300 addetti per un fatturato complessivo di 10,7 miliardi di euro.

Parato è componente del Consiglio generale di Federchimica e dell'Unione industriali di Torino, dove ricopre anche il ruolo di presidente dell'Associazione Chimica & Vetro. "E' una grande responsabilità essere eletto Presidente di un'associazione così strategica per il Made in Italy: è grazie alle formulazioni e alle specialità chimiche che possiamo contare su prodotti ad alto valore aggiunto, innovativi e unici, la cui qualità è riconosciuta e ricercata in tutto il mondo" ha dichiarato Parato.

Nella guida di Aispec, Parato succede al cavalier Martino Verga.



