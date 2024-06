Ai: a UniTo ricercatori in supercalcolo a supporto delle aziende

Al laboratorio 'Software e integration' dell'Università di Torino, finanziato dal Pnrr, si sta formando una nuova generazione di ricercatori in sistemi di supercalcolo e analisi dei dati, figure fondamentali per aiutare le imprese, anche le piccole e medie, a rimanere al passo con i tempi attraverso le nuove tecnologie, come l'AI.

Secondo Francesco Profumo, ex ministro dell'Istruzione e della Ricerca, e professore ordinario al Politecnico di Torino, l'intelligenza artificiale è ancora all'inizio del suo sviluppo, ma dovremmo farci presto i conti "Noi siamo familiari con i calcolatori di numeri, come la calcolatrice, adesso noi dobbiamo cominciare a pensare ai calcolatori di parole".

Il progetto è promosso da Icsc, Centro nazionale di ricerca in high performance computing, big data e quantum computing e realizzato da realizzato da Ifab - International foundation big data and artificial intelligence for human development - e mira a rendere l'innovazione tecnologica accessibile non solo alle grandi aziende e agli enti di ricerca, ma anche a piccole e medie imprese, startup, amministrazioni e comunità locali.

"Il nostro obiettivo - spiega Francesco Ubertini, vicepresidente della fondazione Icsc e presidente Ifab e Cineca - è quello di rafforzare la collaborazione tra il mondo della ricerca e quello dell'economia reale portando le potenzialità dell'intelligenza artificiale e dei big data a beneficio del tessuto imprenditoriale italiano, con particolare riferimento anche alle Pmi".



