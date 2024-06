Regina Margherita, sistema monitora a distanza parametri vitali

L'ospedale infantile Regina Margherita di Torino ha da oggi un sistema centralizzato di monitoraggio dei parametri vitali. In questo modo i medici potranno tenere sotto controllo a distanza in ogni momento la frequenza cardiaca, la frequenza respiratoria e la saturazione dell'ossigeno dei piccoli pazienti ricoverati nei 13 letti del pronto soccorso pediatrico, il più grande del Nord Italia, recentemente riqualificato.

Il taglio del nastro del sistema di Telemetria oggi alla presenza dei vertici dell'ospedale, del presidente di Fondazione Forma che ha realizzato il progetto e di Gabriele Salerno, direttore regionale di Crédit Agricole Italia, che l'ha finanziato con 45 mila euro.

La somma è stata raccolta con un meccanismo molto semplice: le persone della Banca rinunciano ai centesimi arrotondando all'euro inferiore l'importo della propria busta paga e l'azienda aggiunge la parte rimanente per arrivare al valore dell'euro.

La Fondazione Forma dal 2005 a oggi ha finanziato al Regina Margherita più di 190 progetti per un totale di oltre 8,5 milioni di euro.



