Piazza S.Carlo: Appendino,non nascondo senso di amarezza

"Per rispetto di chi quella sera ha perso la vita o è rimasto ferito, oltre che delle istituzioni che ho rappresentato e rappresento, mi sono sempre difesa nel processo e mai dal processo. E oggi accetto la decisione della Cassazione ma, nel contempo, non posso nascondervi un senso di amarezza". Così l'ex sindaca di Torino Chiara Appendino commenta sui social la decisione della Cassazione che ha disposto un nuovo processo di appello per il ricalcolo della pena, dichiarando irrevocabile la sua responsabilità penale per i fatti di piazza San Carlo.



