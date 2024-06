La Planet App alle famiglie del complesso Regio Parco 27/29

Planet App, la piattaforma digitale sviluppata da Planet Smart City, fa il suo ingresso in Regio Parco 27/29, il complesso residenziale realizzato a Torino dall'impresa Cerruti Blonna su progetto dello studio di architettura Bottega Studio Architetti. I benefici del complesso immobiliare Regio Parco 27/29 includono la produzione di ossigeno, la riduzione di CO2, l'efficienza energetica e il benessere degli abitanti. Tutte le famiglie delle 35 abitazioni potranno utilizzare i servizi della piattaforma sviluppata da Planet Smart City, che riguardano anche l'utilizzo degli spazi comuni sia all'aperto sia al chiuso che possono essere prenotabili per eventi comunitari e privati. La piattaforma è già attiva in 3 continenti: 20 distretti smart e 13.000 utenti tra Europa e Brasile, e circa 30.000 famiglie distribuite su 80 distretti smart in India .

"Questo nuovo progetto rappresenta una conferma del valore che Planet Smart City può apportare all'interno di sviluppi immobiliari innovativi. Siamo forti di un team di oltre 350 professionisti in Italia e disponiamo di tutte le competenze in-house per mappare, analizzare e proporre interventi migliorativi all'interno di grandi sviluppi immobiliari sotto il profilo economico, digitale e sociale in un'ottica di sostenibilità. È quello che facciamo ogni giorno nei nostri progetti in giro per il mondo e che vogliamo replicare anche in Italia mettendo a disposizione di sviluppatori terzi le nostre conoscenze e capacità, uniche nel settore" spiega Alessandro Marchesini, chief digital strategy officer di Planet Smart City.





