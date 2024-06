Gambero Rosso, 9 panifici piemontesi premiati per 'I tre pani'

Nella 6/a edizione della Guida Gambero Rosso, sono nove i panifici piemontesi che hanno ottenuto 'I tre pani', il massimo riconoscimento di qualità nel settore. A Torino, spiccano Ficini, Luca Scarcella il forno dell'angolo, Perino Vesco e Spoto bakery voglia di pane, ciascuno con offerte variegate di pani e specialità, spesso con attenzione e studio su grani antichi e tecniche di panificazione innovative.

In Piemonte gli altri premiati sono Grano - fornai in fermento a Santena, noto per la sua creatività e collaborazioni con altri artigiani, la Panetteria Fagnola a Bra, che valorizza grani locali, Marcarino a Roddino, con pane da grani antichi e focacce, Cuore di Pane Bio a Cabella Ligure, che promuove i prodotti tipici locali, e Vulaiga a Fobello, specializzato in pane con fermentazione naturale e materie prime selezionate.





