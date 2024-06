Ex colonia di Loano, Comune di Torino lancia avviso sul mercato

La Città di Torino ha lanciato un avviso di consultazione di mercato per riattivare l'ex colonia marittima di Loano (Savopna), al fine di raccogliere proposte gestionali e tecniche del complesso, che garantiscano sostenibilità economica e sociale nel tempo. Situato sulla via Aurelia, la struttura di 2.300 metri quadrati comprende una palazzina principale e altri edifici, utilizzati in passato per servizi educativi e ricreativi.

"L'edificio della ex colonia marittima di Loano è uno dei gioielli del nostro patrimonio immobiliare oltre a rappresentare un importante pezzo di storia dei servizi educativi della nostra Città - spiega la vicesindaca Michela Favaro - Decine di migliaia di torinesi sono passati da questa struttura in quasi 100 anni di soggiorni marittimi. I tempi attuali impongono nuovi modelli di gestione di questi spazi che soddisfino sostenibilità economica, utilità sociale, servizi educativi e ricreativi di qualità. Vogliamo tornare ad offrire ai nostri cittadini opportunità di soggiorno, formazione e crescita anche al mare".

Nel marzo 2018 le amministrazioni comunali di Torino e Loano avevano firmato un protocollo d'intesa per fare ripartire l'attività di soggiorni didattici nella struttura.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA