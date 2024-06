Accolta in casa ma ridotta in schiavitù, chieste tre condanne

Una storia che ricorda quella di Cenerentola ma con il finale scritto nelle aule di giustizia: la corte di assise di Torino si sta occupando del caso di una giovane donna con qualche problema di disabilità che fu presa in cura da una famiglia ma che, secondo l'accusa, venne costretta a fare i lavori domestici, umiliata, picchiata. Il pubblico ministero Antonella Barbera contesta la riduzione di schiavitù e oggi ha chiesto una condanna a 11 anni e 6 mesi, una nove anni e due mesi e una a nove anni di reclusione. Secondo quanto ricostruito, il padre della giovane donna, ormai anziano, chiese a una delle imputate, che gli faceva da badante, di prendersi cura della figlia dopo il decesso. Le prime segnalazioni su cosa sembrava accadesse nella casa furono raccolte dai carabinieri nel 2018 nella forma delle denunce anonime. Nel 2021 i militari, chiamati da vicini che avevano sentito delle urla, intervennero nell'appartamento e trovarono la donna con dei segni di percosse e in stato di denutrizione.

L'avvocato di parte civile, Fabrizio Laguzzi, oggi ha quantificato i danni biologici e morali in 100 mila euro. Sia gli imputati che la persona offesa sono italiani.



