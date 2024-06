Maxi incidente in galleria sulla statale 28, tre feriti

Tre feriti, questa mattina, in un maxi-incidente che ha coinvolto 8 veicoli, cinque auto e tre moto, nella galleria del Santuario di Vicoforte, in provincia di Cuneo, sulla strada Statale 28. L'incidente mentre mentre i veicoli erano incolonnati in galleria e la strada era momentaneamente chiusa perché si attendeva il passaggio dei ciclisti impegnati nel Giro delle Valli Monregalesi.

Tre persone hanno riportato lesioni, nessuno è in pericolo di vita. Due di loro, marito e moglie, sono state trasportate al Cto di Torino con l'ambulanza medicalizzata, un'altra è stata portata in elicottero all'ospedale di Cuneo, con fratture esposte.

Sul posto svariati mezzi di soccorso, tra ambulanze, vigili del fuoco e carabinieri, seguiti poi dall'elicottero del 118.





