Europei atletica: sindaco di Alba incontra Pietro Riva

Il sindaco di Alba, Alberto Gatto, ha incontrato nel proprio ufficio del palazzo comunale Pietro Riva, il corridore albese vincitore della medaglia d'argento per la mezza maratona ai Campionati Europei di atletica leggera.

Riva, 27 anni, ha mosso i primi passi nell'Atletica Alba prima di diventare professionista.

"Ho tifato per Pietro - ha commentato il sindaco - e ho gioito per il suo risultato. Credo molto nell'atletica e penso che i suoi successi siano la dimostrazione della bontà del tessuto sportivo albese. Ora gli facciamo un grande in bocca al lupo per la qualificazione olimpica, non sarà semplice, ma sicuramente tutta la città tiferà per lui. Lo aspettiamo ad Alba per festeggiare".



