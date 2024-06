Tariffa rifiuti più cara a Torino, approvato aumento del 6,7%

La Tari a Torino aumenta del 6,7%.

L'"adeguamento" è stato approvato oggi dalla Giunta comunale, riunita questa mattina in seduta straordinaria; approvate anche nuove agevolazioni rivolte ad utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2024.

"Si tratta - spiega l'assessora al Bilancio Gabriella Nardelli - di un adeguamento reso necessario dall'aumento dei costi dovuto all'inflazione e senza il quale per i Comuni non sarebbe possibile garantire per il futuro la totale copertura dei costi del servizio e la conseguente messa in sicurezza degli equilibri di bilancio".

L'assessora spiega che la delibera approvata garantisce "anche il finanziamento di agevolazioni complessive per oltre 7 milioni di euro, 5,7 dei quali destinati ai nuclei in condizione di difficoltà economica. Un'ulteriore misura agevolativa, pari a 500mila euro totali, riguarda gli enti iscritti nei registri dell'associazionismo sportivo e del Terzo Settore. Sono inoltre allo studio - conclude l'assessora Nardelli - misure più incisive per le attività di riscossione e contrasto all'evasione fiscale".

L'adeguamento - precisa la Città di Torino - sarà applicato in sede di saldo con il bollettino che gli utenti riceveranno a fine anno. A titolo di esempio, l'amministrazione cittadina spiega che l'impatto per una persona che vive da sola sarà di 7,6 euro in più, da 113 a 121 euro annui; per una famiglia di due persone in 70 metri quadrati di 16,2 euro, da 242 a 258 euro; per una famiglia di 4 persone in una casa fino a 120 metri quadrati di 25,9 euro in più, da 388 a 413,9 euro.



